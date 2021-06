Leontine reageert voor het eerst op hereniging met Marco

„Het is heel mooi na zo’n jaar van bezinning dat het mij gegund was om goed voor mezelf te kunnen zorgen”, vertelt Leontine aan Shownieuws. „Hetzelfde geldt voor Marco, dat hebben we los van elkaar kunnen doen. Daar ligt het denk ik vooral: dicht bij jezelf blijven en ontdekken. Zelfzorg heeft heel veel gebracht, voor mij en voor Marco. Als je dat weer bij elkaar kunt vinden, dan is dat heel bijzonder en mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is niet iedereen gegund.”

Dochter Jada, die ook wordt geïnterviewd door Shownieuws, is door het dolle heen met de hereniging van haar ouders. „Het is de droom van ieder kind, als het mogelijk is natuurlijk”, vertelt ze. „Ik ben er ook trots op dat ze niet te hard van stapel lopen. Ze doen lekker hun eigen ding, maar het is toch heel leuk dat ze het samen erg gezellig hebben.”

Jada heeft nooit het gevoel gehad dat haar ouders uit elkaar waren. „Ze waren op een gezonde manier nog zo close. Dat was heel fijn, ook voor ons als kinderen. Het was een hele moeilijke tijd, maar dat maakte het wel een stuk makkelijker.”

Eén moment

De hereniging van Marco en Leontine is ’vanzelf’ gegaan. „Ik denk niet dat er één moment is geweest”, zegt Leontine. Jada vult aan: „Ze hebben continu naar hun gevoel en hart geluisterd. Hun gevoel was goed, bij elkaar zijn voelt goed. Dat kun je dan op een rustige manier zo doen.” Daar is Leontine het mee eens: „Mooi gesproken, schat”, knipoogt ze.

„Dat we van elkaar houden, hebben we nooit onder stoelen of banken geschoven”, gaat Leontine verder. „Dat is nooit weggeweest. Als de liefde er is, kan het de ene kant opgaan maar ook de andere kant. Liefde kan in allerlei vormen zijn. We doen het rustig aan, we blijven alle twee op ons eigen plekje wonen. We hebben het nu heel fijn en heel gezellig samen. Daar genieten we nu heel erg van”, besluit ze.