Gerard Joling cancelt Goud & Nieuw-concert

Dat maakte de zanger maandagavond bekend in RTL Boulevard. De aanleiding voor de annulering is de verplaatsing van de shows van de Toppers, volgend jaar van de zomer naar de winter, vanwege het EK voetbal. Omdat concertorganisator MOJO de Goud & Nieuw-concerten in 2020 wilde doorzetten zou Gerard direct met zichzelf concurreren. Daar werd een oplossing voor gevonden door naar de zomer te gaan. De zanger vond dat echter zo dicht op zijn komende concert op 28 december, dat hij deze heeft laten annuleren.

De nieuwe shows heten Goud, en Gerard kon alvast melden dat zijn maatjes van de Toppers er ook bij zijn. „Hebben we volgend jaar toch een beetje Toppers in de zomer”, aldus de zanger, die volgend jaar 35 jaar in het vak zit. Het jubileum wil hij groots vieren tijdens de concerten.

Mensen die al een kaartje voor de Goud & Nieuw-shows hadden, zijn maandagavond op de hoogte gesteld.