Prins Andrew’s pizza-alibi gaat viraal

In het veelbesproken interview dat de BBC met prins Andrew zaterdagavond uitzond over zijn omgang met misbruikmiljardair Epstein, gaf de prins aan dat hij Virginia Giuffre Roberts nog nooit had ontmoet. Sowieso niet op die bewuste 10 maart in 2001, want, zo verklaarde hij, die middag was hij met zijn kinderen naar de Pizza Express in Woking gegaan.

Voer voor kijkers van het interview. Zij gaan massaal los op de recensiemogelijkheid van het restaurant en schrijven de meest spottende en sarcastische reviews.

Zo refereren meerderen aan het feit dat prins Andrew zich zijn pizzabezoek uit 2001 nog zo goed kan herinneren. „Pizza Express Woking is niet te vergelijken met andere zaken van Pizza Express! Het zorgt voor een herinnering die nooit zal verdwijnen wanneer je eenmaal de Woking-vestiging hebt bezocht. Het is verbazingwekkend welk blijvend effect een pizza op je kan hebben.”

En: „Excellent! Ik herinner me duidelijk dat ik hier was op de 10e maart van 2001. Het was zalig en ver te verkiezen boven drankjes doen met aantrekkelijke jonge vrouwen in een nachtclub (wat ik niet doe).”

Ook drijft men de spot met prins Andrew’s opmerking uit het interview dat hij destijds wegens een medische aandoening niet kon zweten. „Het is 18 jaar geleden dat ik het restaurant bezocht, maar ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik zweette behoorlijk. Net als alle andere klanten. Het was heet. De pizza was heet. De atmosfeer was elektrisch. Maar één man, een mysterieuze man, was ijskoud, zweetvrij. Ik zal het nooit vergeten. Hij was als een Prins tussen gewone mensen.”

Anderen houden het kort, met de aanbeveling: „Als je een alibi nodig hebt, dan is dit jouw restaurant.”