Jarige tweeling Monaco met feestmutsjes op Instagram

De kleuters hebben allebei een feestmuts op en roltong in de hand terwijl ze een verjaardagsboodschap overbrengen aan oma. Gabriella, die een paar minuten ouder is dan haar broer, en Jacques vergezellen hun ouders geregeld. Zo staan ze elk jaar met prins Albert en prinses Charlène op het balkon op de nationale feestdag van Monaco.

Charlène vertelde onlangs dat de prins en prinses ’ongelofelijk lief en aardig’ tegen elkaar zijn. „Ze steunen elkaar onvoorwaardelijk”, zei ze eind vorige maand in een interview met het Franse blad Point de Vue. De tweeling, die in september voor het eerst naar school ging, houdt de gemoederen in het paleis aardig bezig. „Als ze thuiskomen begint mijn werk en dat gaat door tot de volgende dag. De avonden zijn meestal druk. Als ik alleen met hen ben, vechten de kinderen om wie er bij mama mag slapen. Ze houden ervan om in ons bed te klimmen.”

Ⓒ Instagram