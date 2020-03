André Hazes weer hoteldebotel van Monique: ’Nu het bed delen met dit’

Op zijn Instagram deelt hij dan ook een foto van Monique in bikini, die zoontje André op haar arm draagt. Hij laat weten dat het het hoogtepunt van zijn avond wordt: ’Nu het bed delen met dit’.

Privé wist onlangs als eerste te onthullen dat André direct na hun trip naar Curaçao - waar zowel zijn ex Monique als zijn tijdelijke liefde Bridget bij hem waren - weer naar zijn huis in Berkel en Rodenrijs is gegaan waar Monique woont en daar de nacht met haar doorbracht. Sindsdien lijkt alles weer koek en ei tussen het stel.

André post het bericht enkele uren nadat hij zijn moeders verjaardag heeft gevierd. Daar moest hij het even zonder zijn Monique doen, want ’we hadden geen oppas voor de kleine’. Het is ook geen geheim dat Rachel Hazes dan wel dikke mik was met André’s scharrel Bridget Maasland, maar minder weg is van zijn Monique.