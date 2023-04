Kim Kardashian te zien in horrorserie

„We zijn verheugd haar te verwelkomen in de AHS-familie”, vertelt hij aan The Hollywood Reporter. Murphy schreef de rol die Kardashian gaat spelen ook specifiek met haar in zijn gedachten.

Voor de realityster zal haar rol in American Horror Story, in Nederland te zien via Disney+, haar grootste tot nu toe zijn. Ze deed al eerder wat acteerwerk maar vooral als zichzelf. Ook speelde ze in enkele kleine series en films en leende ze haar stem uit aan de animatiefilm Paw Patrol.

De opnames van het nieuwe seizoen beginnen later deze maand in april. Ook Emma Roberts zal te zien zijn in de nieuwe reeks.