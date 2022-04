Dit is de outfit van S10 op het Eurovisie Songfestival

De jas is voorzien van lange mouwen en is aan de voorzijde kort waardoor de blote buik van S10 te zien zal zijn. De outfit past bij eerdere kledij die S10 droeg bij bijvoorbeeld de presentatie van haar songfestivalliedje in maart in Tuschinski en recent nog op het podium van Eurovision in Concert in Amsterdam.

Begin deze maand werd bij de uitreiking van de Edisons bekend dat Viktor & Rolf de kleding van S10 verzorgen. Naast de outfit voor op het podium hebben ze er ook een gemaakt voor bij de openingsceremonie.

Fan

„Ik moest nadenken over wie ik wilde dat het ging doen”, vertelde S10 destijds. „En toen kwamen Viktor & Rolf in mij op. Zij zijn Nederlandse trots en ik ben fan van hun werk. We hebben een kopje thee gedronken en daarna heel veel gepast.” De zangeres wist meteen welke outfits het moesten worden. „Het is net als bij een trouwpak of een trouwjurk: sommige dingen weet je meteen.”

S10 komt op 10 mei uit in de eerste halve finale met haar liedje De Diepte. Als de zangeres genoeg punten haalt, staat ze vier dagen later in de grote finale.