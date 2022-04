S10 begint songfestivalrepetities in Turijn

Rond de klok van 16.00 uur krijgt S10 als achtste act van de dag een halfuur de tijd om haar liedje De Diepte en de vooraf bedachte podiumpresentatie te oefenen. De repetitie is niet alleen voor de zangeres zelf, maar ook voor alle technici die S10 straks in beeld brengen en belichten.

Na de eerste repetitie, die traditiegetrouw achter gesloten deuren plaatsheeft, krijgt het publiek voor het eerst een glimp te zien van de Nederlandse act en zal ook duidelijk worden wat S10 zal dragen. Eerder maakte ze al wel bekend dat ze een outfit van ontwerpersduo Viktor & Rolf zal aantrekken.

Pannecoucke

De regie van de Nederlandse act is in handen van Marnix Kaart, die vorig jaar de algehele regie van het songfestival deed. Wouter van Ransbeek, voorheen creatief directeur van het Internationaal Theater Amsterdam, is aangesteld als creative supervisor. Hij heeft samen met S10 het concept van de act bedacht. Henk Jan van Beek heeft voor het lichtontwerp gezorgd. Hij werkte net als Kaart mee aan het songfestival in Rotterdam en was in 2017 al eens lid van de Nederlandse delegatie als lichtontwerper.

In de afgelopen jaren ging Nederland vaak in zee met de Belgische regisseur Hans Pannecoucke. Na de succesvol verlopen editie in 2014, toen The Common Linnets tweede werden, werd hij steeds teruggevraagd. Zo bracht hij ook Trijntje Oosterhuis, Douwe Bob, Waylon en Jeangu Macrooy in beeld. Ook in Tel Aviv, toen Duncan Laurence het songfestival won, was Pannecoucke van de partij.

S10 krijgt na zaterdag een aantal dagen om haar act te perfectioneren. De eerstvolgende verplichting is woensdag als de tweede repetitie op het programma staat.