André en Roxeanne Hazes herdenken vader

André en Roxeanne Hazes verschenen in 2015 samen op de rode loper bij de film Bloed, Zweet en Tranen over het leven van hun vader Ⓒ ANP Kippa

André en Roxeanne Hazes herdenken zondag de geboortedag van hun in 2004 overleden vader. 30 juni is de geboortedag van de levensliedzanger die nu een 68-jarige opa had kunnen zijn van twee kleinkinderen André en Fender.