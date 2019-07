’Het is belachelijk als ik James Bond zou spelen’

Ⓒ BSR Agency

Daniel Radcliffe, die beroemd is geworden door zijn rol als Harry Potter, spreekt de stem in van het door 007 geïnspireerde personage Rex Dasher in Playmobil: The Movie. Hoewel hij dat karakter zeer overtuigend neerzet, sluit Radcliffe het uit dat hij Daniel Craig zal vervangen in de échte James Bond-films.