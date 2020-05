LOTR-acteur Andy Serkis leest elf uur lang The Hobbit voor

Andy startte vrijdagmiddag in The Hobbit en las het boek van J. R. R. Tolkien uit 1937 in elf uur uit. De acteur nam slechts een paar kleine pauzes tijdens zijn voorleesmarathon.

Volgens Britse media kwamen er meer dan 20.000 donaties binnen uit meer dan zeventig landen voor NHS Charities Together, een organisatie voor medische zorg, en Best Beginnings, een organisatie voor kinderen in nood. De livestream werd door meer dan 650.000 mensen bekeken.