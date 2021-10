Longfonds reageert op kritiek op veiligheid deelnemers Dansmarathon

Een woordvoerder van Longfonds laat desgevraagd aan het ANP weten vertrouwen te hebben in de zorg die de deelnemers kregen. „We hebben alle vertrouwen in het uitgebreide en professionele medische team dat alle deelnemers voor, tijdens en na het evenement begeleidt. We hebben van hen begrepen dat de gezondheid van de deelnemers geen moment in gevaar is geweest”, staat in een schriftelijke reactie.

Op Twitter uitten mensen hun zorgen over de toestand van de laatste deelnemers en vroegen zich af of het wel verantwoord was. „Als psychiatrisch verpleegkundige ben ik misschien de zeur, maar naast dat de hartslagmeters etc. bijgehouden worden maak ik mij toch echt druk om hoe sommige dansers erbij staan. Neigt naar onder andere psychotische trekken door ernstige vermoeidheid”, schreef iemand op Twitter. Een ander: „Er staan mensen dansend in slaap te vallen, mensen dansen huilend, dansen dwars door blessures heen, iemand is net omgevallen. Dit is toch niet verantwoord? Ik vind dit echt heftig om te zien.”

Een woordvoerder van Talpa liet zaterdag aan het ANP weten dat alle deelnemers in de gaten worden gehouden door artsen. „Er staat constant een team van dokters, fysiotherapeuten en EHBO’ers paraat om ervoor te zorgen dat de danskoppels op een veilige manier kunnen dansen”, aldus de zegsvrouw. De deelnemende duo’s werden onder meer in de gaten gehouden door middel van hartslagmeters die zij om hun pols droegen. Zondag liet Talpa weten met een goed gevoel terug te kijken op De Dansmarathon, maar de woordvoerster wilde niet specifiek ingaan op de kritiek omtrent de fysieke toestand van de deelnemers.