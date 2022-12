Britse koningshuis weigerde commentaar te geven op docu Harry en Meghan

„Leden van de koninklijke familie weigerden commentaar te geven op de inhoud van deze serie”, luidt de boodschap die aan het begin van de donderdag verschenen eerste aflevering te zien is.

In de eerste afleveringen van de serie praten Harry en Meghan onder meer over hoe ze elkaar hebben ontmoet, maar gaat het vooral over de last die ze hadden van de paparazzi. Ook goede vrienden van het echtpaar, die tot dusver niet publiekelijk over Harry en Meghan hadden gesproken, komen aan het woord.

Donderdag kwamen de eerste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan online. De volgende drie komen volgende week.