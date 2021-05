Jennifer Hudson schittert in biopic Aretha Franklin

Jennifer ontmoette Franklin in 2007, nadat ze een Oscar won voor haar rol in de film Dream Girls. Daarna spraken de twee elkaar wekelijks. „Tijdens die gesprekken leerde ze me over het leven door over haar leven te vertellen. En nu ik haar mag vertolken snap ik nog beter dat ze haar ervaringen met me deelde, het heeft mij ontzettend geholpen bij het neerzetten van haar als persoon. Wijze woorden van de koningin van de soulmuziek zelf, dat doet wel wat met je.”

De film, die 13 augustus in de bioscoop verschijnt, is voor Hudson een droom die uitkomt. „Ik kan niet in woorden uitdrukken wat dit voor mij betekent. Het is echt ongelooflijk dat ik dit project heb mogen doen. Ik voelde wel druk om Aretha’s bekende nummers te moeten zingen, omdat ik dat heel goed wilde doen.”

Aretha Franklin overleed in augustus 2018 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De zangeres werd 76 jaar oud.