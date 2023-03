’Colin Farrell is weer single’

Reden voor de breuk zou de drukke agenda van Farrell zijn. Het grote succes van de Ierse acteur, mede door zijn meest recente hitfilm The Banshees of Inisherin, zou niet genoeg ruimte bieden om tijd door te brengen met MacNamara. „Colin is dé man in de filmwereld dankzij zijn rol in The Banshees Of Inisherin”, zegt een bron tegen de krant. „Daar heeft hij maanden aan gewerkt, net als aan de laatste Batman-film, waarin hij Penguin speelt.”

De agenda van MacNamara is overigens ook niet bepaald leeg te noemen. Zij verdient de kost als persoonlijk assistent van U2-gitarist The Edge.