10-jarig wereldkampioen kickboksen geeft met docu Videoland inkijkje in leven

In de documentaire Amira geeft de Nederlands-Marokkaanse kickbokster voor het eerst een kijkje in haar dagelijks leven. Daarbij gaat het ook over de relatie tussen de wereldkampioene en haar vader, die tegelijk haar coach is. Hoe is voor haar ouders om een dochter te hebben dat een buitenproportioneel talent heeft, maar tegelijkertijd nog maar een kind is? „Younes, haar vader, is gek op Amira, haar talent voor kickboksen is zijn roeping geworden. In de documentaire is te zien dat het voor een ouder niet altijd makkelijk is om keuzes te maken tussen je kind en de topsporter”, vertelt regisseur Elza Jo Tratlehner.

Amira kickbokst al vanaf haar zevende. Naast vier wereldtitels heeft ze ook al vier Europese titels op haar naam staan. Ze geeft ook regelmatig clinics aan andere jonge kickboksers. Ook komt de vraag aan de orde hoe het voor Amira om op zo’n jonge leeftijd al zo succesvol te zijn. De regisseur zelf raakte in elk geval behoorlijk onder de indruk: „Amira is een wonderkind, ze kan alles. Als we bij haar trainingen filmden, had ik soms het gevoel dat ik naar iets bovennatuurlijks stond te kijken. Tegelijkertijd is Amira een heerlijk, lief, grappig en soms lekker bijdehand meisje van tien”

De Videoland Original Amira wordt geregisseerd door Elza Jo Tratlehner en is geproduceerd door HALAL. De documentaire is vanaf 9 april te zien bij Videoland.