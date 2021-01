Zwager Spaanse koning mag eerder gevangenis uit

Als de echtgenoot van de Spaanse prinses Cristina de voorwaarden accepteert, dan kan hij doordeweeks meer dagen werken in een opvangcentrum in Madrid en mag hij elke maand een weekeinde thuis doorbrengen. Bij een weigering blijft hij gewoon vastzitten in de vrouwengevangenis, waar hij als enige man apart van zijn medegevangenen is gehuisvest, en kan hij slechts drie keer in de week vrijwilligerswerk doen in het tehuis Don Orione.

Iñaki Urdangarin (52), voormalig Olympisch handballer en zwager van koning Felipe, moet in het reïntegratiecentrum wel verschillende rehabilitatieprogramma’s volgen die speciaal zijn opgezet voor mensen die vanwege economische misdrijven zijn veroordeeld. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook een ontmoeting met slachtoffers van corruptiepraktijken.

De advocaten van Iñaki hebben het afgelopen jaar vergeefs gevraagd om een lichter gevangenisregime. Dat stuitte uiteindelijk steeds op een veto van de rechtbank in Palma, waar de echtgenoot van prinses Cristina werd veroordeeld voor onder meer witwassen en belastingontduiking. In juni 2018 begon hij aan een gevangenisstraf van vijf jaar en tien maanden.

Met de nu voorgestelde regeling krijgt Iñaki minder vrijheden dan hij had gehoopt, maar kan hij wel elke maand naar vrouw en kinderen toe, en kan hij elke dag vrijwilligerswerk doen. In Alcalá zijn ook faciliteiten voor handbal, zo merkten Spaanse media op, dus hij kan ook zijn oude liefde weer oppakken. Iñaki won met Spanje tweemaal brons op de Olympische Spelen (1996, 2000).