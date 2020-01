Nederlandse serie Anne+ verkocht aan Britse Channel 4

Anne+ vertelt over de 24-jarige lesbische Anne, gespeeld door Hanna van Vliet. Het lijkt haar allemaal mee te zitten: ze heeft een baan bij een creatief bureau, ze datet met een leuk meisje, heeft genoeg goede vrienden en woont in een tof huis in Amsterdam. Toch gaat ze niet helemaal lekker. Ze wil iets anders, maar weet niet waar ze moet beginnen en raakt constant afgeleid. Bovendien worstelt Anne met problemen met een aantal exen.

In het tweede seizoen staat, behalve de perikelen van Anne, ook één van de liefdeskoppels uit haar omgeving centraal. Grote rollen zijn weggelegd voor Jouman Fattal, Jade Olieberg, Jacqueline Blom, Hein van der Heijden en Alex Hendrickx. Bijrollen zijn er dit seizoen voor Valentijn Benard, Rick Paul van Mullige en Juda Goslinga.