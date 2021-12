Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur/ schrijver straks met alterego Harrie Vermeulen terug in theater Jon van Eerd: ’We houden er alle vertrouwen in’

Door Colette Boegman

Jon Van Eerd: „We gebruiken de komende periode om uit te rusten en na te denken en beloven dat we hierna dubbel en dwars terugkomen!” Ⓒ Foto Lesley Pols

Jon van Eerds eerste voorstelling van Harrie neemt de benen, was voorlopig gelijk de laatste. Toch hebben de acteurs intens genoten van het die ene avond. Van Eerd: „Natuurlijk is het heel verdrietig dat het voor nu hier bij moet blijven, maar het is nu gewoon even niet anders.”