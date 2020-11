’Gillian ’Thatcher’ Anderson beter dan Meryl Streep’

„Oh mijn God, Gillian Anderson is ZO geweldig in deze rol!”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Gillian Anderson is simpelweg briljant als Margaret Thatcher en bijna onherkenbaar, omdat ze zo goed in haar rol zit. Ik ben nooit een fan geweest van Thatcher en haar denkbeelden, maar dankzij The Crown krijg ik met terugwerkende kracht toch sympathie voor haar.”

Ook recensenten van grote Amerikaanse media zijn lyrisch over Tatcher. Zo vindt de recensent van The Independent dat Anderson ’iets buitengewoons doet’ in het neerzetten van een ’vaak slecht afgeschilderde historisch figuur als een echt menselijk wezen’. Entertainment Weekly wordt ’fysiek geraakt’ door haar optreden. Hank Stuever van The Washington Post vindt dat Anderson het een ’verpletterend portret’ neerzet van Margaret Tatcher. Hij noemt deze zelfs beter dan die van Meryl Streep in The Iron Lady, waar Streep nota bene een Oscar voor won.