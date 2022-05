Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice speelt hoofdrol in spinoff op populaire komediereeks Hilary Duff: ’How I met your father is meer dan een reboot’

Door Daniëlle Kool

V.l.n.r: Suraj Sharma, Tom Ainsley, Francia Raisa, Hilary Duff, Tien Tran en Christopher Lowell spelen de hoofdrollen in ’How I met your father’. Ⓒ Foto Disney/Hulu

Daten gaat er in 2022 heel anders aan toe dan in 2005. En alleen al daarom verschilt comedy How I met your father van zijn bijna gelijknamige voorganger, vindt hoofdrolspeler Hilary Duff.