Floor Jansen wint Popprijs 2019

Jansen is al jaren internationaal bekend als zangeres in de metalmuziek, maar verwierf dit jaar meer bekendheid in eigen land door haar optreden in het NPO-programma Beste Zangers van Nederland. „Floor Jansen heeft zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland. De jury waardeert het dat haar muziek een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur.”

De Popprijs werd voor de 34e keer uitgereikt en gaat jaarlijks naar de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar won rapper Ronnie Flex de felbegeerde prijs. Andere voormalige winnaars zijn Kensington, Martin Garrix, Caro Emerald en De Dijk.

Andere prijzen

Eerder zaterdag riep de popsector het Rotterdamse Rotown uit tot beste podium van Nederland. Het beste festival van 2019 is volgens de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de vakprijzen organiseert, Roadburn in Tilburg. Deze zogenoemde IJzeren Podiumdieren werden eveneens uitgereikt op het showcase- en conferentiefestival Eurosonic Noorderslag.

Nederlandse indiepopband WIES won de 3FM Talent Award, die werd uitgereikt door radio-dj Sander Hoogendoorn. Verder werd NPO Radio 2-dj Rob Stenders in Groningen uitgeroepen tot winnaar van de Pop Media Prijs. Die wordt al 25 jaar uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de popjournalistiek.

