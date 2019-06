Clash in Britse talkshow: ’Toy Story 4 racistisch’

De Britse geridderde schrijfster Stella Duffy begon de discussie over de nieuwste Pixar-film, toen ze de kinderfilm bekritiseerde om een ’gebrek aan etnische minderheden en gehandicapte karakters’. Volgens haar hadden er donkere hoofdpersonen in de film moeten zitten. Het leidde ertoe dat sommigen de film zelfs als racistisch beschouwden.

Journalist van Glam Africa Magazine Afua Adom vindt het maar onzin wat ze zegt, laat ze donderdag weten in Good Morning Britain. „Mensen missen de essentie van Toy Story: het is een film over speelgoed.” Volgens haar zit er bovendien wel degelijk behoorlijk diversiteit in dekarakters. „Ik zie een bewoner van Mars, ik zie een Meneer Aardappelhoofd en ik zie een dinosaurus.”

Advocate Shola Mos-Shogbamimu ging daar fel tegenin en noemde het ’duivels onwetend’ als mensen de kritiek op Toy Story niet begrepen. „Entertainment moet altijd een moralistische waarde hebben.”

Op Twitter krijgt echter vooral Afua Adom gelijk. „Waarom moet men de racismekaart brengen? Speelgoedfiguren zijn niet racistisch, iedereen kan met hen spelen.” En: „Toy Story racistisch? Totaal belachelijk.” En spottend met het feit dat dit issue überhaupt besproken wordt in de show: „Wat hebben ze morgen? Scooby Doo?”

De familiefilm kwam afgelopen vrijdag uit in Amerika en Engeland en is sinds gisteren te zien in de Nederlandse bioscopen.