Meghan laat Harry achter in Verenigd Koninkrijk

Britse media schrijven dat Harry nu achterblijft en mag dealen met de gevolgen van de crisis die ontstaan is na hun mededeling dat zij hun koninklijke verplichtingen op een laag pitje willen zetten.

Bronnen laten aan Daily Mail weten dat Meghan sowieso niet van plan was om lang op Engelse bodem te blijven. Naar verluidt heeft koningin Elizabeth diverse telefoontjes gepleegd met haarzelf, prins Charles, prins William en prins Harry om tot een ’werkbare oplossing’ te komen.

Royal insiders verklaren aan Daily Mail en The Sun dat er een grote kans aanwezig is dat Harry en Meghan hun koninklijke titels behouden én daarnaast meer vrijheid mogen genieten. Wel voegen ze daar aan toe dat de eisenlijst van de hertog en hertogin van Sussex voor een lastig parket zorgt dat niet gemakkelijk op te lossen is.

Boze tongen beweren dat de trip van Meghan een vlucht uit de situatie is, maar eigenlijk stond de (terug)reis van de hertogin naar Noord-Amerika al op het programma, melden diverse Britse koningshuisjournalisten.