Gevluchte HAYA huurt DIANA’s advocaat in!

Zowel prinses Haya als de sjeik van Dubai hebben een uitstekende verstandhouding met koningin Elizabeth. Ⓒ hollandse hoogte

PRINSES HAYA van Dubai heeft nog geen moment kunnen genieten van de vrijheid waarnaar zij op zoek was toen zij, met haar kinderen en 35 MILJOEN, het woestijnstaatje van haar man ontvluchtte. In Londen, waar zij asiel zocht, zit zij opgesloten in een kapitale villa en verzekerde zij zich van de steun van PRINSES DIANA’s scheidingsadvocaat. Op 30 juli krijgt de wereld haar pas weer te zien als de prinses, die volgens sommigen in LEVENSGEVAAR is, voor de rechtbank zal moeten verschijnen…