Caitlyn Jenner gaat in september op voor gouverneurschap

Omdat een door Republikeinen gesteunde petitie eerder dit jaar 1,6 miljoen handtekeningen opleverde, komt er een zogeheten herroepingsstemming om te bepalen of de huidige Democratische gouverneur Gavin Newsom mag blijven. Op hetzelfde kiesbiljet moeten stemmers ook gelijk aangeven wie ze als vervanger willen zien als de meerderheid van de kiezers Newsom weg blijkt te willen hebben.

Caitlyn kondigde in april haar kandidatuur aan. Sinds dat moment is de Republikeinse verschillende keren in opspraak geraakt door uitspraken. Zo zegt de 71-jarige voor een grensmuur tussen de VS en Mexico te zijn, een paradepaardje van de voormalige president Trump. Ook verklaarde ze dat transmeisjes wat haar betreft niet mee mogen doen aan de sportcompetities voor vrouwen op scholen.

De realityster maakte in 2015 bekend dat ze transgender is en noemt zichzelf activist op het gebied van transrechten. Na haar recente uitspraken wordt ze echter verketterd door veel leden van de lhbtq-gemeenschap.