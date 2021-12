Corona slaat toe: drie leden K-popgroep BTS besmet

Zanger RM vertoont volgens het management van de groep geen symptomen. Rapper Jin heeft last van milde klachten.

De mannen keerden eerder deze maand terug in Zuid-Korea, na een reeks concerten in de Verenigde Staten. De kans is klein dat de leden van BTS elkaar hebben aangestoken. Volgens het management hadden de mannen geen contact met andere groepsleden nadat ze terugkeerden in Zuid-Korea.

BTS is een van de populairste K-popbands ter wereld. De zevenkoppige groep scoorde het afgelopen jaar hits als Dynamite, Butter en Permission to dance.