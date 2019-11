The Who komt met nieuwe single

Pete Townshend vertelde in een statement bij de release iets meer over het album WHO. Zo zullen er vier extra tracks verschijnen op de WHO Deluxe Edition. Daar zitten twee demo’s bij die de band in het midden van de jaren zestig had opgenomen.

Volgens Townshend werden de songs terzijde geschoven door de toenmalige manager van de groep. Townshend heeft in 1967 nog geprobeerd een van de songs te slijten aan Jimmy James and the Vagabonds, maar die band heeft Got Nothing to Prove uiteindelijk niet opgenomen. De nieuwe versie heeft een speciaal arrangement gekregen. Townshend is daar erg tevreden over.

De tweede demo lag jaren op de plank, ondanks dat Townshend Sand een goed nummer vond. „Ik heb gewacht op het moment dat computers zo goed werden dat ze enkele oneffenheden in de opname konden herstellen”, zegt de gitarist.