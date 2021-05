Lady Gaga: ’Verkracht en zwanger op straat gegooid’

Harry moedigt iedereen aan te praten over je problemen. Ⓒ Foto Apple Tv +

Hoe je eruitziet zegt niks over hoe je je voelt. Kijk naar Lady Gaga. Ze is rijk, succesvol en komt over als een sterke vrouw. Toch heeft ze regelmatig periodes dat ze zich verlamd voelt en het gevoel heeft dat ze in een zwarte wolk zit. In de driedelige documentaireserie The me you can’t see, die prins Harry samen met Oprah Winfrey maakte voor Apple TV+, gaan de twee dieper in op het onderwerp mentale gezondheid. Een actueel onderwerp in coronatijd, waarin eenzaamheid op de loer ligt en problemen die er al zijn uitvergroot kunnen worden.