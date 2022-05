Premium Het beste van De Telegraaf

Driedelige reeks ’Why didn’t they ask Evans?’ start vanavond op BBC First ’Riskant kinderspel’ voor Will Poulter in nieuwe Agatha Christie-serie

Domineeszoon Bobby Jones (Will Poulter) stuit op een stervende man in de nieuwste Agatha Christie-verfilming. Ⓒ Foto: Alex Bailey/BBC

Agatha Christie was dol op het gevoel van vrijheid dat autorijden haar gaf. Haar roman Why didn't they ask Evans? kent een glansrol voor een Bentley. Voor de tv-bewerking speurde regisseur Hugh Laurie naar het juiste type. Er bleek wereldwijd nog maar eentje te bestaan, in Canada. Waarde: een slordige 15 miljoen euro. In de serie schittert nu een klassieke Lagonda, waarvan kenners ook zullen smullen.