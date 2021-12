Gert-Jan Segers vindt kerk-sneren van Peter Pannekoek ’makkelijk’

„Blij dat ik vandaag de oudejaarsconference heb kunnen opnemen in een kerk in Barneveld. Het publiek was minder enthousiast en niet blij met het taalgebruik. Het resultaat is 31 december te zien op NPO1 #Hallelujah”, schreef Pannekoek, die dit jaar de oudejaarsconference voor de NPO verzorgt, op Twitter.

Dit ergerde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. „Net als de meeste andere christenen volg ik onze eigen kerkdiensten online”, beklemtoont hij. „En toch blijkt het steeds weer zoveel makkelijker om te sneren richting de enkele kerk die wel grootschalig samenkomt dan richting volle supermarkten of volle tribunes bij Max Verstappen. Te makkelijk.”

Pannekoek diende de politicus snel van repliek. „Misschien moet u eerst de oudejaarsconference even afwachten of supermarkten en Zandvoort er goed van af komen. En nog belangrijker: ik heb geen invloed op het beleid omtrent supermarkten en de Formule 1 in Nederland. Daarvoor moet je in een (demissionair) kabinet zitten...”, laat de komiek per Twitter weten aan de ChristenUnie-coryfee.

BnnVara zendt de oudejaarsconference op 31 december uit op NPO1.