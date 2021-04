Zoon Connie Witteman weer thuis na ic-opname

Entertainment

Frans Bauer reageert op blunder Beau

Frans Bauer heeft gereageerd op de fout die Beau van Erven Dorens maakte in zijn talkshow vrijdagavond. Daarin vroeg Beau tweemaal aan zijn tafelgast Frans Bauer of zijn vader al gevaccineerd was, waarop Bauer enigszins ongemakkelijk antwoordde dat zijn vader is overleden.