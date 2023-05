Pamela Anderson lanceert zwemkledinglijn: ’Alle stukken zijn geïnspireerd door het verleden’

In de eindeloze stroom modecollecties van beroemdheden die elk jaar uitkomt, is er geen logischere collectie dan de zwemkleding van Anderson, oordeelt het Amerikaanse blad Variety. De lijn is duidelijk op de jaren negentig geïnspireerd „en ja, dat iconische hoog uitgesneden rode badpak.” Het kledingstuk dat Anderson jarenlang droeg in Baywatch is voor 235 euro te bestellen.

„Ik heb dit altijd al willen doen, maar de timing is belangrijk en het was het wachten waard”, vertelde Anderson (55) aan InStyle over de collectie. „Alle stukken zijn geïnspireerd door het verleden, maar voelen moderner aan dan ooit.”