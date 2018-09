Rembrandt in foute kersttrui voor goed doel

Het wassen beeld van Rembrandt gehuld in een foute kersttrui. Ⓒ ANP

Het wassen beeld van Rembrandt in Madame Tussauds is deze week gehuld in een afzichtelijke kersttrui om aandacht te vragen voor de benarde situatie van kinderen die op de vlucht zijn. Save the Children hoopt dat zo veel mogelijk mensen het voorbeeld volgen. De hulporganisatie heeft deze vrijdag uitgeroepen tot Foute Kersttruiendag.