’Rapper Lil Uzi Vert is non-binair’

Hoewel nu pas opgemerkt, heeft de rapper de aanpassing vermoedelijk op 14 juli al gedaan. Die dag stond in het teken van non-binaire mensen. Het is echter ook mogelijk dat hen op deze manier enkel aandacht wilde vragen voor deze dag. Lil Uzi Vert heeft zich nog niet uitgelaten over de wijziging. Wel heeft de 26-jarige ster dit weekend nog hen nieuwste EP aangekondigd, Red and white. Ook deelde hen de track Space Cadet.

Hoewel Lil Uzi Vert in Nederland niet al te veel naam heeft gemaakt, haalde hen vorig jaar de krantenkoppen met een diamant van twintig miljoen die de artiest in hen voorhoofd liet plaatsen. Lang heeft de rapper daar niet van kunnen genieten. De artiest liet de steen in juni weer uit hen voorhoofd verwijderen, omdat deze naar eigen zeggen voor bloedingen zorgde. Toen Lil Uzi Vert de diamant weer tijdelijk terug had geplaatst voor een optreden, trokken fans het juweel vervolgens uit hen hoofd. Het kostte hen vijf jaar om te sparen voor de diamant.