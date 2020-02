Lori Loughlin op 5 oktober voor rechter voor omkoopschandaal

De Full House-actrice en haar man worden ervan verdacht een half miljoen te hebben betaald om hun kinderen op de prestigieuze University of Southern California (USC) te krijgen. Hun dochters werden op papier opgenomen in het roeiteam maar ze bleken de sport in werkelijkheid helemaal niet te beoefenen.

Een Amerikaanse districtsrechter maakte donderdag de data bekend wanneer de ouders terechtstaan. Een groep van 53 mensen wordt van omkoping verdacht. De eerste groep wordt begin oktober berecht, de resterende verdachten komen in januari 2021 voor de rechter. Volgens Amerikaanse media begint het kiezen van een jury eind september.

Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman was ook bij de fraudezaak betrokken. Zij zou 15.000 dollar aan smeergeld hebben neergeteld om de score van het examen van haar dochter op te krikken. Felicity bekende schuld en kreeg een gevangenisstraf van veertien dagen, een taakstraf, een geldboete en een voorwaardelijke straf opgelegd.