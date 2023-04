Jake Paul: ’Jutta is een engel met een puur hart’

„Ik heb een nieuwe vriendin, wat best cool en verfrissend is”, zei de 26-jarige Paul, een professionele bokser. De Amerikaan ging in de video ook in op zijn laatste gevecht, dat hij niet wist te winnen. Na de nederlaag vond hij veel steun bij Leerdam.

„Ze is een engel met een puur hart, zo oprecht. Ze veranderde mijn perspectief om over de nederlaag heen te komen door er te zijn toen ik het even niet meer zag zitten”, aldus Paul. „Dat deed ze door ook over haar eigen nederlagen te praten. Ze is een wereldkampioene en ik ben verrast door haar werkethiek. Jutta, ik weet niet of je kijkt, maar je bent geweldig.”

Tekst gaat verder onder de video.

Single

Eerder in de video was de 24-jarige Leerdam te zien in een privéjet, waarin ze tegenover Paul zat, terwijl ze zijn hand continu vasthield. „Ik ben single en jij?”, daagde Leerdam haar nieuwe vriend uit. „Dat vindt hij niet leuk, hè?” Paul reageerde: „Wat zijn we? Dat vinden we nog wel uit, het is lastig.” Direct daarna pakten ze elkaars handen weer beet.

Leerdam en Paul bevestigden anderhalve week geleden dat ze een relatie hebben. „I’m Dutch now”, schreef Paul bij foto’s waarop ze hand in hand lopen en rennen, waarbij hij het account van Leerdam ook vermeld had.

Eerder had Leerdam een relatie met collega Koen Verweij. In augustus vorig jaar gingen zij uit elkaar.