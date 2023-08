The Pebbles-zanger Luc Smets (76) overleden

The Pebbles kreeg grote bekendheid met het nummer Seven horses in the sky. De band speelde onder meer in het voorprogramma van Jimi Hendrix. Daarnaast schreef hij muziek voor het kinderprogramma Tik tak.

In 1972 ging Smets na een tijd van zes jaar weg bij de band en richtte hij samen met drummer Marcel De Cauwer de band Shampoo op. In 1977 deed hij met zijn groep Dream Express mee aan het Eurovisie Songfestival, waar ze zevende werden.