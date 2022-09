Kist met koningin Elizabeth aangekomen in Westminster Hall

LONDEN - De kist met het lichaam van koningin Elizabeth is in Londen aangekomen in Westminster Hall, de plek waar het publiek afscheid kan nemen van de overleden vorstin. Langs de route vanaf Buckingham Palace stonden vele duizenden mensen om de kist te bekijken en de laatste eer te bewijzen aan Elizabeth II.