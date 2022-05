Frontman Oekraïense band Kalush Orchestra is vrienden verloren door oorlog

Psiuk zegt in het interview dat we niet moeten wennen aan de oorlog. „Ik vind dat nieuws over de oorlog op de voorpagina’s moet blijven, omdat het niet normaal is dat er in 2022 een wrede oorlog in Europa is.”

De bandleden, die het Eurovisie Songfestival wonnen met het lied Stefania, zijn klaar om te vechten tegen het Russische leger, stelt Psiuk. „We staan er absoluut voor open en als we worden opgeroepen, dan keren we onmiddellijk terug naar Oekraïne.” Een van de bandleden bevindt zich al in de frontlinie om zijn land te beschermen, meldt de zanger.

Psiuk stelt geen Russische vrienden te hebben en die ook nooit te hebben gehad. Volgens de zanger is de cultuur van Oekraïne ’compleet anders’ dan de Russische cultuur. „We gingen ook naar het Eurovisie Songfestival met het doel: laten zien hoe uniek onze muziek en cultuur zijn.”