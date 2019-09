Kim-Lian nog lang niet klaar met haar Dierendorpje

„Begin februari liggen de twee nieuwe boeken in de winkel. Wordt zoooooo mooi”, schrijft Kim-Lian, die ook zegt dat er de aankomende jaren nog meer delen zullen verschijnen. De presentatrice schreef de teksten samen met Gitte Spee, die ook illustreerde. Kim-Lian zong ook de liedjes op de bijbehorende cd.

Het eerste deel van de reeks verscheen in 2013. Een jaar later kwam het vervolg Dierendorpje in rep en roer uit.