Harry Styles stopt concert om zwangere vrouw te helpen

Styles staat erom bekend dat hij tijdens optredens veel contact heeft met de mensen in de zaal en ze zelfs bijstaat met persoonlijke kwesties. In de hoofdstad van Wales raakte hij aan de praat met de zwangere Sian die hem in eerste instantie vroeg of hij de naam voor haar toekomstige kindje wilde kiezen. Maar gaandeweg bleek dat ze vooral hoog nodig naar de wc moest.

Styles vond dat verzoek makkelijker in te willigen dan het bepalen van een babynaam en nam uitgebreid de tijd: „Als je moet, dan moet je”, reageerde Harry. „Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, dat Sian naar het toilet moet gaan toch?”, vroeg de zanger vervolgens aan het publiek, dat instemmend juichte. „Ik ga dit eenmalig doen”, reageerde Styles daarop. „Als jij naar de wc gaat, dan houd ik de show even op. Je zal niks missen, Sian. Als je opschiet, mis je niks.”

Stevie

Volgens entertainmentblad Page Six doodde Harry de tijd door met andere concertgangers te praten. Toen Sian weer terugkwam van het toilet, werd zij door Styles en het stadion met luid gejuich verwelkomd. De zanger ging uiteindelijk verder met het kiezen uit een babynaam. Hij kon kiezen uit Stevie, Rafe, Harley en Caleb maar liet het publiek meestemmen door te joelen. De naam Stevie bracht het meeste kabaal teweeg.