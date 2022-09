Docu André Hazes vanaf 20 oktober te zien: ’Alles aan gedaan mijn leven te herpakken’

Hazes is gedurende veertien maanden lang gevolgd door een cameraploeg om zo zijn leven vast te leggen. In de documentaire gaat het onder meer over de problemen die de zanger heeft gekend in relatie tot alcohol en drugs, maar ook over het overlijden van zijn vader en de invloed die dat had op zijn relatie met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne.

Hazes vindt het „heel spannend” dat de documentaire over zijn leven in oktober uitgezonden gaat worden. Hij kan tegelijkertijd „niet wachten” om zijn „ware verhaal” met het publiek te delen, zo schrijft Hazes op Instagram. „Twee jaar lang ben ik gevolgd in misschien wel de moeilijkste periode uit mijn leven. Ik ben de strijd aangegaan met mijzelf en heb er alles aan gedaan mijn leven te herpakken.”

Monique Westenberg

Deze zomer gingen er geruchten rond dat een mogelijk nieuwe verloving tussen Hazes en zijn ex Monique Westenberg een onderwerp zou zijn in de documentaire, mede omdat de twee samen op vakantie gingen naar de Verenigde Staten en Thailand. Westenberg gaf in een interview met LINDA. echter te kennen dat er geen sprake is van een hereniging tussen haar en de zanger.

In december 2020 vroeg Hazes Westenberg, met wie hij samen zoontje André heeft, al eens ten huwelijk. Een paar maanden later werd de relatie en dus de verloving echter beëindigd.

Sarah van Soelen

Aanvankelijk zou ook Sarah van Soelen, de vrouw voor wie Hazes zijn verloving met Westenberg verbrak, te zien zijn in de documentaire. Na de breuk tussen de twee een paar maanden later gaf zij te kennen niet meer mee te willen werken aan de documentaire. In een interview met RTL Boulevard gaf Van Soelen later aan haar ex-partner „het allerbeste te wensen” en te hopen dat het „goed met hem gaat.”