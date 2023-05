B&B Vol liefde-deelnemers Astrid en Harm-Jan trouwen in het najaar

„Het wordt in klederdracht en het wordt hier in de buurt”, verklapt het dolverliefde duo. De plannen voor de grote dag zijn al bijna zo goed als rond. „Gisteren hebben we nog het menu doorgesproken. Morgen nog een gesprek op een van de locaties”, vertelt Harm-Jan.

De voormalige vrachtwagenchauffeur heeft al een tijd geleden Groningen verruild voor Oostenrijk, waar hij samen met Astrid de B&B runt. Daarover zegt ze: „Hij is ingetrokken en hij draait hier mee alsof het nooit anders is geweest.’’

In B&B Vol liefde leek het erop dat Astrid eigenlijk niet klaar was voor de liefde. Aan De Telegraaf vertelde het koppel in september dat ze buiten de camera’s veel diepgaande gesprekken hebben gevoerd en de vonk was overgeslagen. In november werd bekend dat ze verloofd zijn.