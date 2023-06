Queens of the Stone Age-frontman Josh Homme aan kanker geopereerd

De Amerikaanse zanger vertelde niet om welk type kanker het ging. Hoewel de operatie succesvol was, heeft de 50-jarige frontman nog steeds af en toe pijn. „Ik zeg nooit dat het niet erger kan”, zei hij. „Dat zal ik nooit zeggen. Maar ik zeg dat het wel beter kan.” Volgens hem is de ziekte „gewoon de kers op de taart” van een „interessante periode.” „Ik ben enorm dankbaar dat ik hier doorheen ben gekomen en ik kijk hierop terug met een klotegevoel, maar het heeft me beter gemaakt. Daar ben ik cool mee”, sprak Homme. „Er zijn nog veel dingen die ik wil doen en er zijn veel mensen met wie ik dat wil doen.”

Homme beleefde de afgelopen jaren een tumultueuze tijd. Zijn muzikale vrienden Mark Lanegan (zanger) en Taylor Hawkins (drummer Foo Fighters) overleden vorig jaar en hij zat in een vechtscheiding met zijn inmiddels ex-vrouw Brody Dalle, die hem beschuldigde van mishandeling.

Queens of the Stone Age brengt op 16 juni het nieuwe album In Times New Roman uit en gaat op Europese tournee. Op 17 juni staat de Ameriaanse rockband op Pinkpop in Landgraaf en op 4 november staan ze met The End is Nero-tour in de Ziggo Dome.