Justin Bieber wil gevangenen bekeren

Justin Bieber: ’Ik ging het afgelopen jaar door een diep dal’

Volgens Justin Bieber is het aan zijn vrouw Hailey te danken dat hij zich door het afgelopen jaar heen heeft weten te slaan. De zanger sprak met The Sun over zijn nieuwe album Justice en een nummer daarvan draagt de titel Unstable. En dat is precies hoe Justin zich voelde: instabiel. „Dat liedje is ...