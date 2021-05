’Noel Clarke misdroeg zich ook op set Doctor Who’

De acteur speelde tussen 2005 en 2010 de rol van Mickey Smith in de bekende Britse serie. Op de set viel hij meerdere vrouwen lastig. Zo vertelt een van hen over seksueel geladen opmerkingen die Clarke maakte. De acteur zei dat „hij van vrouwen met lang haar houdt omdat hij dan iets heeft om vast te houden.” Een andere vrouw zegt dat Clarke haar been op een ongepaste manier aanraakte. Ook stuurde hij gesprekken voortdurend aan op seks en vroeg hij haar meerdere malen om mee te gaan naar zijn hotelkamer.

De 45-jarige Clarke was overigens niet de enige die zich misdroeg op de set van Doctor Who. John Barrowman wordt ervan beschuldigd dat hij herhaaldelijk zijn geslachtsdeel heeft laten zien aan collega’s op de set. Omroep BBC, die de serie uitzendt, zegt dat het de nieuwe beschuldigingen gaat onderzoeken. „We zijn tegen alle vormen van ongepast gedrag en zijn geschokt om van deze beschuldigingen te horen.”

De Britse filmmaker en acteur werd eerder al door twintig vrouwen beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag. Hij heeft tot nu toe alle beschuldigingen ontkend, maar heeft wel beloofd professionele hulp te zoeken voor zijn gedrag.