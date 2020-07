’Travoltajurk’ prinses Diana weer te zien voor publiek

Het door Victor Edelstein ontworpen kledingstuk kreeg wereldfaam toen Diana het in november 1985 droeg bij een door de Amerikaanse president Ronald Reagan aangeboden galadiner in het Witte Huis. Ze danste daar onder anderen met John Travolta, de acteur die enkele jaren eerder in de film Saturday Night Fever dansen tot kunst had verheven. De jurk is sinds die gedenkwaardige avond, waar Diana ook danste met Reagan en Clint Eastwood, bekend als de ’Travoltajurk’.

Volgens conservator Eleri Lynn is uit onderzoek gebleken dat Diana de jurk acht keer heeft gedragen, inclusief een filmpremière en een galadiner in Duitsland. In 1997, toen ze al gescheiden was van prins Charles, poseerde ze in het kledingstuk voor fotograaf Lord Snowdon, de ex-man van prinses Margaret. Niet lang daarna liet Diana de jurk veilen voor een goed doel. De avondjapon - Diana was inmiddels omgekomen bij een ongeluk - wisselde nog twee keer van eigenaar, waarbij Historic Royal Palaces uiteindelijk de gelukkige bezitter werd.

Lynn vindt dat de jurk de tand des tijd heeft doorstaan en ook nu nog een ’showstopper’ zou zijn. „Je kunt hem vandaag dragen en dan zou je nog altijd de beste geklede persoon zijn”, aldus de conservator in een gesprek met het blad People.