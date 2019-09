Afspraken prins Andrew geannuleerd om Epstein

De beslissing om Andrew af te bellen kwam volgens Sky News van de organisatoren en niet van het koninklijk huis. Zijn aanwezigheid zou alleen maar afleiden. De hertog van York was onder meer uitgenodigd voor de heropening van een treinstation in Portrush. Bij welke andere evenementen hij aanwezig zou zijn, worden niet openbaar gemaakt vanwege veiligheidsredenen.

De prins wordt in de komende dagen nog wel verwacht aan de kust van North Antrim, waar hij een golftoernooi bezoekt dat zijn naam draagt. Andrew is beschermheer van de club.

Andrew zelf kwam eind augustus met een uitvoerige verklaring over zijn contacten met Epstein die zich kort geleden in een New Yorkse cel van het leven beroofde. De prins verontschuldigde zich voor het feit dat hij Epstein is blijven ontmoeten, ook nadat deze een straf had uitgezeten voor het gebruik van minderjarige prostituees. Andrew beweert dat hij niet afwist van enige misstanden.

Bekijk ook: Prins Andrew geeft officiële verklaring over contact met Epstein