Prins Andrew kan dagvaarding misbruikzaak niet langer ontlopen

Andrew wordt in New York aangeklaagd door Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat zou hebben plaatsgevonden toen ze 17 was. Er ontstond maandag tijdens een telefonische hoorzitting discussie over de vraag of Andrew officieel is geïnformeerd over de rechtszaak.

De advocaten van Giuffre hebben eerder al geklaagd dat Andrew weigert mee te werken aan pogingen hem te dagvaarden. Ze hebben de brief volgens de BBC laten overhandigen aan een agent bij het huis van de prins in Windsor en vinden dat voldoende. Een advocaat van Andrew betoogde maandag echter dat niet aan de regels is voldaan.

Inmiddels lijkt de prins een dagvaarding niet langer te kunnen ontlopen. Het team van Giuffre heeft een beroep gedaan op het Britse High Court en dat heeft medewerking toegezegd. Als de twee partijen er onderling niet uitkomen, is het hof bereid het dagvaarden van de prins over te nemen.

